田壘向來謙和風趣的受訪態度,早已受到不少媒體肯定。(PLG提供)

陸續在季後挑戰賽開打前夕公布的年度獎項,17日公布的是年度教練與PLG首創的年度受訪,台北富邦勇士總教練許晉哲以包辦所有媒體第一名選票的完勝姿態,輕鬆拿下年度教練獎;才剛宣告退役的台新夢想家前鋒田壘,則是以20多年不變的優質受訪態度,順利成為年度受訪獎得主。

以下是PLG公布的新聞稿內容,「P. LEAGUE+於17日公布年度教練及年度受訪,分別由台北富邦勇士的許晉哲以及福爾摩沙台新夢想家的田壘獲得。

台北富邦勇士於PLG首季,以19勝5敗、高達7成9勝率拿下例行賽冠軍,總教練許晉哲絕對功不可沒,他的用兵哲學「Start Strong , Continue Better , Fight to the End!」,率領球隊在比賽中永遠保持競爭力,即使處於落後也讓對手備感壓力,而在場外許晉哲也和記者、球迷保持良好互動,場內、外的好表現,幫助「許哥」獲得31張5分、總共155分的全票滿分,獲選年度教練實至名歸。

在本季例行賽結束高掛球鞋的田壘,一直以來就深受球迷愛戴,而在場外面對媒體各式各樣的提問,「壘哥」也總是能運用他的田式幽默回應,這20年來壘哥都是一樣面對媒體,來者不拒、有問必答,來到PLG之後也沒有改變他的作風,讓媒體總是喜歡圍繞著田壘訪問場內外大小事。田壘的好人緣,讓他拿下15張5分選票、以總分82分的高得分,拿下年度受訪這個獎項。」

(中時 )