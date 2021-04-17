駐美代表處政治組組長趙怡翔將請辭回台，並有意投入2022議員選舉。趙怡翔稍早在臉書發文表示，非常感謝過去這段時間有機會在美國打拚，未來也希望能透過其他方式參與政治。

趙怡翔說，一夕之間來美國已經快達兩年半了，時間過的好快。我很榮幸這段時間來，有機會跟美處這個優秀的團隊共事，還有和美方的對口密切合作，共同促進並完成一些重要推案。

他又說，台美關係是台灣最關鍵的對外關係，也是確保我們自由與民主的重要力量。現在台美關係相對過往更穩固，無論在安全、經濟、區域事務，或高層交流上，雙邊合作更為緊密，也更有互信。

趙怡翔指出，如今我們的官員進入美國國務院開會已成為常態。而拜登總統也在上任不到100天派遣資深訪團赴台交流。這些都是得來不易的進程，也再度證明蔡政府的踏實外交是被世界所認同。

對於下一步計畫，趙怡翔說，暫時還沒有確定回台灣的時間點，而在回台灣前，也將持續在這裡為台美關係努力，希望讓外界繼續看到更多台美進程。

(中時 )