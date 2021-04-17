「台灣濱崎步」王彩樺，個性活潑幽默的她，不僅在演藝圈擁有好人緣，也深受眾多粉絲喜愛，日前（15日）晚間在臉書PO出一張渾身是血的「喪屍照」，讓所有網友看的是怵目驚心，直呼真的是要嚇死了。

王彩樺在臉書曬出一系列驚悚照片，只見她衣服及臉龐全都沾滿血跡，另外一張眼珠還呈混濁灰白色，跟許多恐怖片中的喪屍一模一樣，似乎是怕嚇壞網友，她也連忙解釋是最近接演公視學生劇展《爬出棺財板》，一身驚悚裝扮只是為了符合戲情需求，才打扮成喪屍的模樣，更強調這是一部「不恐怖的活屍片」，希望所有人能多多捧場收看。

而王彩樺一身驚悚裝扮也掀起討論，網友紛紛留言：「畫的很逼真值得～很像屍速列車」、「我忘記我女兒在旁邊，這妝嚇到她了，晚上不要出來嚇人喔」、「怎麼可能不恐怖，看到血就害怕，真的先不要這樣」、「好恐怖喔，化妝師真的好厲害喔，居然可以化的這麼逼真和可怕」、「光看妝就知道這齣戲一定相當精彩」、「演什麼像什麼，最敬佩的精神」。

除了新戲引起關注之外，王彩樺的18歲大女兒黃于庭（庭庭）日前登上PTT表特版，空靈美貌引發網友暴動，王彩樺更曝光庭庭熱舞的影片，不僅舞步俐落有力，表情和動作也都相當到位，讓網友看了敲碗直呼：「可以出道了」。

(中時新聞網)