中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增2例境外移入COVID-19確定病例，均為印度籍，分別為30多歲及20多歲男性，今年3月30日來台就學，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫至4月13日，期間均無症狀。
指揮中心表示，2名個案4月14日各自經校方安排至醫院進行檢疫期滿後採檢，於今日確診，案1072之Ct值33，住院後採檢核酸檢測陰性，血清總抗體陽性；案1073之Ct值29，血清抗體IgM陰性、IgG陽性。2名個案檢疫期間未與他人接觸，就醫採檢時接觸之相關人員皆有適當防護，故無匡列接觸者。
指揮中心統計，截至目前國內累計19萬8711例新型冠狀病毒肺炎相關通報，其中1072例確診，分別為956例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；案530移除為空號。確診個案中11人死亡、1033人解除隔離、28人住院隔離中。
(中時新聞網)
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