郭忠祐與好友奶媽主持Podcast。（翻攝郭忠祐臉書）

郭忠祐與好友奶媽主持Podcast。（翻攝郭忠祐臉書）

郭忠祐近日與好友「奶媽」主持Podcast《yo戲王記者會》，最新一集節目中，兩人聊到做過的各種工作，郭忠祐自爆曾因不想被稱為草莓族，於是故意去找需要付出勞力的工作，包括在台中國家歌劇院建蓋時負責削鋼筋，也曾在貨運公司搬貨，造就他的好體力；去年由於疫情影響演藝工作，他斜摃幫忙拆鐵皮屋日賺1500元，為生活努力不以為苦；郭忠祐事後將拆除過程拍成影片PO上網，至今累積超過43萬人觀看。

郭忠祐是從《 明日之星Super Star》出道的台語歌手，發行過4張專輯，近期因在胡瓜的節目中表現亮眼，被封為「過關機器」。郭忠祐直言，身為80年代的自己，常被說是草莓族，於是從小找工作就是不找輕鬆，完全都是靠勞力；他曾在台中國家歌劇院蓋建時削鋼筋，也曾幫忙將蓋房子時多餘的水泥剷除，不過這都不比上他在貨運公司上班，因為每天的貨都必須搬完，但很多老鳥會偷懶慢慢搬，無形中增加其他同事的搬貨量；郭忠祐無奈表示：「當時白天還要體育操課，下班還要去搬貨，等於是一天兩次重訓。」

《yo戲王記者會》中，搭檔奶媽也分享自己剛畢業就到製作公司上班，當時擔任製作澎恰恰節目的工作人員，經常1個人當2個人用，過年前為了趕過年特別節目及存檔，連發燒都必須開會，工作超時也不能下班、繼續寫腳本，製作人只讓他去買感冒藥吃，最後身體出現嚴重症狀、血尿又血便，嚇得他只好離職才能休息。《yo戲王記者會》每週五下午5點在各大Podcast平台上線。

(中時 )