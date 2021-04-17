1名外國籍女子小芳（化名）的男友日前與1名男性友人吵架，因為男友人在菲律賓，該友人為了報復，竟威脅小芳說要在國外對其男友不利，要求小芳與他性交，他甚至還將性交過程偷拍成影片，散播給小芳的朋友們，讓小芳最後崩潰提告；法院最後判刑2年徒刑、緩刑5年可上訴。

判決書指出，該男子因為得知小芳的男友在菲律賓，因為曾與小芳男友吵架，為了報復對方，他向小芳威脅說「在菲律賓請人跟著妳男友是很容易的、費用很便宜，他必須為他的魯莽付出代價，妳會為他付出代價嗎？」男子要求小芳與他性交。

小芳因為擔心男友在國外受害，只好答應該男子的要求；不料男子竟然還將2人性交過程用手機偷拍成影片，還偷拍攝小芳的私密照，並將影片、照片透過臉書傳給小芳的朋友們，小芳事後得知遭到朋友在背後議論後相當崩潰，名譽與心理造成很大傷害，因此決定提告。

法官認為，該男子事後坦承犯行，並已按約定給付和解金，認其有悔意，考量其學歷、月收入、家庭經濟狀況等一切情狀後，依犯強制性交罪、判處他有期徒刑1年8月、又犯散布竊錄之他人非公開活動及身體隱私部位罪，判處他有期徒刑7月，合併應執行有期徒刑2年、緩刑5年。

(中時新聞網)