【LIVE直播】柯文哲出席民眾黨黨代表大會 媒體聯訪 ｜2021.04.17

台灣民眾黨17日起兩天在台北舉行2021年黨代表共識營暨第一次臨時黨代表大會，但到場開會的黨代表人數一直未達法定過半門檻，眼見黨主席柯文哲已到場，隨後進入休息室等待，現場黨員則急打電話找人，一直到下午1點38分才宣布終於達到人數，正式進入議程。（張鎧乙攝）

台灣民眾黨17日起兩天在台北舉行2021年黨代表共識營暨第一次臨時黨代表大會，黨代表共識營邀請前台北縣長尤清（前排左）談論「黨綱與政黨發展」，他到場時與黨主席柯文哲（前排右）同台，被問及是否會對柯2024選舉有期許，尤清稱讚柯很優秀，台大醫學院的教授，但他也提到後面的政治發展要靠自己。（張鎧乙攝）

台灣民眾黨17日起兩天在台北舉行2021年黨代表共識營暨第一次臨時黨代表大會，但到場開會的黨代表人數一直未達法定過半門檻，現場黨員則急打電話找人，一直到下午1點38分才宣布終於達到人數，正式進入議程，議決收黨費的黨章修改案，黨主席柯文哲（中）走出休息室還說「關關難過關關過」。（張鎧乙攝）

台灣民眾黨今天舉行黨代表共識營暨第一次臨時黨代表大會，原定下午1時舉行臨時黨代表大會，不過111位黨代表僅44人到場，未達過半出席門檻，導致會議延遲無法開始。歷經近40分鐘等待，終於達到開會人數；面對臨時黨代表大會差點流會，民眾黨主席柯文哲進場時表示，「關關難過關關過」

民眾黨今天舉行臨時黨代表大會，規劃修改黨章，以利向黨員收取黨費，對於將開始收黨費，民眾黨主席柯文哲受訪表示，去年黨代表大會大家主張要收黨費，黨運作還是要錢，不可能不食人間煙火，內政部函示要收黨費必須修改黨章，所以還是要完成法律程序，利用機會舉行臨時黨代表大會把黨章修改一下。

據政黨法規定，政黨成立後，至少每2年要召開一次黨員大會。黨員大會得依章程規定由黨員選出黨代表，召開黨代表大會，行使黨員大會職權；黨員大會或黨員代表大會的決議，應有黨員或黨員代表2分之1以上出席，出席人數2分之1以上之同意。

由於截至開會前10分鐘，黨代表到場人數稀稀落落，柯文哲受訪被問到會不會擔心因人數不足無法程會，柯文哲說，不會啦，選交通特別方便的地方，應該會過半達到開會人數。

(中時 )