網壇從以前到現在從來就不缺美女，舉凡眾人皆知的絕世美女莎拉波娃(Maria Sharapova)、風騷的庫妮可娃(Anna Kournikova)都令人印象深刻，而上述兩人也都離開網壇，網球界還有新科美女球員嗎？今天要跟大家介紹的是義大利網球美女吉奧爾吉(Camila Giorgi)。

Camila Giorgi sets up a clash with @SofiaKenin.



Early winners at the Yarra Valley Classic --> https://t.co/XoslGtvbrY pic.twitter.com/Ywu2G5Rs2P — wta (@WTA) February 1, 2021

吉奧爾吉在當今WTA網壇算為數不多的性感派球員代表，而近日他在自己的IG放了一張身穿緊身蕾絲服的照片，此舉驚為天人，馬上就得到近三萬的點讚數，更有粉絲在評論中大喊：「比賽時就這樣穿吧！」可見性感程度相當驚人。

吉奧爾吉也曾被網友票選為十大網壇美女，他的甜美笑容和一頭金髮擄獲不少球迷的心，吉奧爾吉今年29歲，2006年轉進職業網壇，WTA生涯最高單打排名為23，現今排名則跌落至第62，生涯戰績是238勝163敗(59.35%)。她也曾在2013年法網打進第四輪、溫網則進入過八強。

當然除了場上表現，她私下也很用心經營個人社群，在IG上有109則貼文，就吸引36萬追蹤者，她時常分享自己的時尚和辣照，感覺有進軍時尚界的企圖心，身高168公分的她雖然離模特兒標準還有一小段距離，但美艷的外型確實讓她出名。

另外她過往曾被譽為「球后殺手」，因為她分別在2013美國公開賽、2014印第安泉大師賽、2014伊斯特本國際公開賽，分別擊敗時任世界排名第一的球后沃茲妮雅琪(Caroline Wozniacki)、艾薩蘭卡(Victoria Azarenka)和莎拉波娃等人。(吉奧爾吉IG連結：https://www.instagram.com/camila_giorgi_official/)

(中時新聞網)