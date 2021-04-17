克里夫蘭印地安人17日做客辛辛那提紅人，紅人派出右投霍夫曼（Jeff Hoffman），張育成直到6局下才被換上來打第9棒。總教練仍讓張育成守備一壘。這場印隊出現兩次失誤，張育成沒事，封殺1位打者，可惜自己兩打數掛零。終場紅人10-3大勝。

張育成前次的失誤引來種族歧視風波，美國媒體紛紛譴責種族歧視，reddit討論板的r/taiwan則關閉了相關討論串。在亞裔美國人子板（r/aznidentity）則有人表示：「（諷刺）我以為他們喜歡台灣。」「他們只是利用台灣來對付中國，假裝自己沒有種族歧視。」「台灣多數崇拜西方人，但這種行為持續下去可能會讓他們開始對西方人有偏見。」

也有網友對此很不滿意：「亞裔也開始打種族牌了。」「打不好被罵，就賴給種族歧視。」還有自稱亞裔美國人的網友表示，受過良好教育的美國人也可能是種族歧視者，只是他們不會當面說出來。

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Votto still ______ pic.twitter.com/HnNKYNv9Z0 — Cincinnati Reds (@Reds) April 17, 2021

紅人3局下半藉著印隊三壘手拉米瑞茲（José Ramírez）的接球失誤以及觸身球、暴投，沒有安打就攻占二三壘。投手霍夫曼親自敲安打回1分，紅人輪回第一棒士氣大振，單局打下7分！

張育成第6局出場的時候，印地安人已經以1比10大幅落後。張育成第7局首個打席對上速球連發的左投裴瑞茲（Cionel Pérez）選到兩好三壞，但被一顆偏高的四縫線引誘而揮空三陣。第9局紅人換回右投，張育成敲內滾出局，打擊率降低至0.182。

(中時新聞網)