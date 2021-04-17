英國菲立普親王的葬禮將於當地時間17日15時(台灣時間17日23時)舉行。喪禮前夕，英國女王伊麗莎白二世透過官方推特「皇室家庭」(The Royal Family)，秀出兩人一同出外野餐的恩愛合照，以往日甜蜜點滴告別結褵73年的摯愛。

「皇室家庭」以「充滿愛心的丈夫、敬虔的父親、祖父與曾祖父」，來緬懷菲立普親王。推文還寫著，女王與菲立普親王長達73年的婚姻過程，再再見證彼此多年來在王室義務上的相互扶持，以及共組美好家庭。

推文秀出的2人合照拍攝於2003年，當時菲立普伉儷走訪蘇格蘭阿伯丁郡巴拉特鎮附近的Coyles of Muick。女王相當喜愛此地，在這段美好假期期間，2人散步、野餐並留下美好為回憶。推文表示，女王希望與眾人分享這張照片，而這也是這張照片首度見世。

The engagement of Lieutenant Philip Mountbatten to Princess Elizabeth was announced in July 1947 and the marriage took place in @wabbey on 20 Nov 1947.



In 2017 The Queen and The Duke became the first couple in the Royal Family to celebrate their Platinum Wedding anniversary. pic.twitter.com/LoFKfzNxCn — The Royal Family (@RoyalFamily) April 16, 2021

事實上，隨著喪禮臨近，「皇室家庭」還公布女王與菲立普親王的訂婚照。2人於1947年7月訂婚，並於同年11月20日完婚。照片中菲立普親王身著海軍軍裝，相當英姿颯爽；女王則頭披薄紗，幸福地望向當時菲立普，而菲立普也凝神對望，兩人燦爛的笑容讓照片感染力十足。此外，「皇室家庭」同樣也分享了女王一家的家庭照。

The Duke of Edinburgh was a loving husband and a devoted father, grandfather and great-grandfather.



The Queen and The Duke’s enduring marriage has seen them support each other through many years of Royal duties and raising a family together. pic.twitter.com/qEvDwNbBlm — The Royal Family (@RoyalFamily) April 16, 2021

自兩人於1947年結褵以來，菲立普親王一直扮演伊麗莎白的支柱。自1952年登基以來，女王於2015年成為英國在位最久君主；而菲立普親王也創下執行王室伴侶任務最久的紀錄，並於2017年退休。

(中時新聞網)