美國總統拜登上任後第一次派團訪問台灣，國民黨主席江啟臣質疑民進黨執政後，美國訪問團來台時，很少安排拜訪與在野黨見面，國民黨主席朱立倫日前回應，「政府就是代表全民，沒有分什麼朝野政黨」，雙方說法不一，媒體17日提問，民進黨以事挑唆朱和黨內其他人關係？朱回應，「民進黨見縫插針不是一兩天的事」。

美國總統拜登上任後第一次派團訪問台灣，由拜登好友陶德、2名前副國務卿阿米塔吉、史坦柏格，以及美國國務院台灣協調處長白丹利14日抵台訪問，國民黨主席江啟臣14日受訪時，抨擊外交部與民進黨「小鼻子、小眼睛」。對此，前國民黨主席朱立倫15日回應，「政府就是代表全民，沒有分什麼朝野政黨」。

朱立倫17日上午出席新北市淡水錦繡莊文化園區開幕活動時受訪表示，政府就是代表朝野，若訪問團有時間，再與各政黨接觸更好，訪問團這次也與立法院各黨派立委見面，這是好事，朝野都應該共同一致，都是親美、希望獲得美國支持。

媒體提問，民進黨似乎拿此事挑唆朱立倫和黨內的關係？朱立倫說，其實他一再強調，如果有時間跟朝野政黨是好的，那如果時間不夠的話，訪問團和各黨派見面都是好事，而民進黨見縫插針的事情，也不是一天兩天的事情了。

(中時 )