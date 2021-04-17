馬日前帶領南投鹿谷國小與初鄉國小的小學生參觀台北市立動物園。（摘自馬英九臉書）

前總統馬英九近來除了為「三中案」出庭，也勤做公益，馬日前帶領南投鹿谷國小與初鄉國小的小學生參觀台北市立動物園，共進午餐時，馬英九詢問小學生「總統是幹什麼？」，隨後再次展現馬氏幽默說「發漢堡的」，馬期盼國家越來越好，讓每個孩子都能擁有更美好的未來。

馬英九今在臉書說，日前他與來自南投鹿谷國小與初鄉國小的100多名小朋友們，一起參觀台北市立動物園，共進午餐，陪他們慶祝兒童節；偏鄉的小朋友來台北一趟並不容易，看到可愛的貓熊、無尾熊，以及穿山甲的保育成果，大家都很開心。

馬英九表示，世間最動人的，莫過於孩子們燦爛的笑容與純真的眼神，什麼都比不上，與他們同遊，讓我感到滿滿的幸福，祝福所有的小朋友在成長的路上都健康快樂，期盼我們的國家越來越好，讓每個孩子都能擁有更美好的未來。

文末還提到「南螞蟻計畫」、「城鄉交流之旅」，這源自於2009年，馬英九的姊姊馬以南推動「南螞蟻計畫–台北市城鄉交流活動」，透過社會善心人士及企業家的愛心捐款，資助偏鄉孩子到台北參訪，或與其他都會區的小朋友一起交流，還曾出書分享孩子童言童語。

(中時 )