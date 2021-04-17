台南市立委王定宇歸仁、東區服務處16日遭人噴漆，寫上不雅字眼，儘管未提告，警方仍追出作案人為嘉義市1名獸醫師，獸醫師妻子亦到案說明，王定宇17日出席台鐵罹難者程俐欣公祭時表示，不知道噴漆者是誰。國民黨副祕書長謝龍介表示，獸醫師若有委屈，歡迎陳情，會循正當管道為他平反。

王定宇服務處16日遭噴漆，還寫上不雅字眼，案情撲朔迷離，卻衝著王定宇而來，王定宇第1時間對此案竟不追究、不提告，警方一度難以正式追查作案人。

警方報請檢察官指揮，16日下午仍追出作案者，竟為嘉義市1名獸醫師，儘管獸醫師對警方詢問否認到底，並幾乎保持沉默，表情卻似有滿腹委屈未說出口，警方另通知他住在歸仁區的妻子到案配合說明。

王定宇17日面對此案仍避重就輕，僅稱不認識該名獸醫師，其餘未明確回答。

謝龍介認為，社會大眾十分關注這起噴漆案狀況，此案可能涉及立委名節誹謗問題，王定宇應該出面說清楚，是否遭到誤會，一直不追究反而越描越黑。

謝龍介呼籲該名作案的獸醫師勇敢出面，他表示，若作案人內心感覺委屈，歡迎向民代陳情，他願循正常管道，幫其平反且伸張正義，不要私下和解，非良好的社會示範，也無法給社會大眾明瞭噴漆案內幕。

(中時 )