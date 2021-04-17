交通部長林佳龍請辭獲准，政界揣測他將再戰2022年台中市長。外傳有意角逐市長的立法院副院長蔡其昌今受訪時肯定林佳龍是強棒，樂見也鼓勵他。至於個人參選意願？蔡僅表示，現階段做好立院副院長、職棒會長工作，「市長選舉是明年的事，時間到了人選自然產生。」

蔡其昌今天上午號召多名立委、市議員大肚分駐所前，恭迎大甲媽鑾轎，並親自扛轎徒步行腳。媒體提問對林佳龍參選台中市長的看法，蔡其昌認為佳龍部長很合適，是一個有很好條件的政治人物，如果有意參選會是個強棒，也很鼓勵。

至於個人參選意願，蔡其昌表示，他現在是立法院副院長，就把這個角色扮演好，在中央爭取更多的資源，把台中市建設得更好，而且現在也身兼職棒會長，要很認真地把職棒的環境弄好，把球員的福利、球迷的期待都完成。

蔡其昌強調，市長是明年的事，大家不需要太過緊張，時間到了人選自然就會產生。

(中時 )