鄭中基全心投入準備下周演唱會。（ G MUSIC提供）

鄭中基全心投入準備下周演唱會。（ G MUSIC提供）

鄭中基睽違兩年將於本月23、24、25日在香港中環海濱戶外來舉辦「Drive InUltra - WEE are Ronald Cheng」演唱會。此次是香港首次舉行的 Drive in演唱會，最大的特色是樂迷可以開車進場觀賞，沒有開車的也有座位可以坐，讓觀眾可以在廣闊空間，欣賞鄭中基的演出，一起渡過一個難忘的晚上；由於鄭中基2017年首度攻蛋時，曾表示一定會再來台開唱，據了解，他將於下半年2度攻蛋，時間點選在10月或11月。

由於目前因為疫情的關係，也讓汽車演唱會在美國相當的盛行，在國外也紛紛有許多藝人陸續來舉辦汽車演唱會。香港這次的汽車演唱會門票一開賣立刻售罄，鄭中基近期忙著彩排之際，也沒有忘記要照顧樂迷，並且收到很多來自於台灣跟海外的粉絲留言，於是決定跟主辦方討論，將此次演唱會希望能夠以透過直播的方式來呈現，希望能夠滿足以及照顧到不能夠到場支持的海外粉絲。

由於此次演出場地是世界級景點、香港中環維多利亞港，鄭中基近期正忙與演唱會導演開會溝通，對攝影機和航拍機的數量加以要求，務求將現場最美的畫面，除了即時投放到現場三個巨型LED螢幕上外，也可以讓在網路欣賞直播

的粉絲能感受視覺盛宴。為了這次演唱會直播務求完美，現場將架置十部攝影機， 多角度將現場畫面直播至全世界。台灣樂迷如欲透過網路欣賞鄭中基演唱會收費直播，可洽詢https：／／ronald2021.mifashow.com。

(中時 )