總獎金200萬美元的LPGA樂天錦標賽，台灣高球女將徐薇淩在第三輪賽事中，獵1鷹、抓8隻小鳥僅吞1柏忌，揮出單輪最低桿的63桿，三輪總桿數203（-13）桿，排名也衝上並列第9。

徐薇淩首輪繳出不錯的67桿，但次輪卻打得掙扎，揮出73（+1）桿，排名暫列第52名。今天徐薇淩一下場就有小鳥進帳，第4洞再抓1鳥，第6動起手感更是火燙，連4洞抓下小鳥。

轉場後徐薇淩穩紮穩打，第14、15洞再添2隻小鳥，5桿洞的第17洞徐薇淩展現「Eagle徐」的實力，獵下老鷹，雖然最後一洞發生失誤，仍繳出單日最低桿成績，排名也從並列第52竄至並列第9。

紐西蘭女將高寶璟第三輪揮出65桿，以三輪總桿數195（-21）桿暫列榜首，美國女將柯達則以1桿之差緊追在後。

而PGA傳承盃高球賽今天進行次輪賽事，台灣高球好手潘政琮連兩輪都揮出72（+1）桿，總桿數144（+2）桿遭到淘汰。

(中時 )