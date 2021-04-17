有「拜登最好的朋友」之稱的美國前參議員陶德（Chris Dodd）14日下午率團訪問台灣，是美國總統拜登上任後訪台首發團，各界高度關注。但國民黨立委鄭麗文認為，從來訪層級來看，拜登顯然對過去力挺川普的蔡政府沒好態度，呼籲台灣必須謹慎以待；至於陶德倒底跟總統蔡英文談了些什麼？答案短則半年、長則2年便會揭曉。

《中視》政論節目〈庶民大頭家〉主持人哈遠儀昨日（16）日在節目中指出，陶德這次訪台還帶了2位前副國務卿史坦柏格（James Steinberg）、阿米塔吉（Richard Armitage），15日上午10點在總統府會見蔡英文，中午與外交部部長吳釗燮午宴，下午赴行政院與行政院院長蘇貞昌會面，晚上7點蔡又在總統官邸設宴款待全團，16日即旋風離台。但陶德來台同時大陸也展開軍事演習，15至20日在南海、南澎列島附近進行實彈射擊演練；13至17日在南海、汕尾海豐附近海域進行射擊演習。

對此，鄭麗文表示，陶德來訪一事她看到台灣外交部仍非常一廂情願的、很天真的在做大內宣，但她倒認為，台灣人要用非常嚴肅、非常謹慎的態度，去面對這次所謂的「拜登首發老友團」。

鄭麗文指出，她沒辦法從這個首發團感受到很大的善意，原因有二：第一，如果今天台美關係的真是「史上最好」，蔡英文過去4年抱川普的大腿，起碼還來的是部長級，而且是現任的部長級，現在所謂的拜登首發團，給人家感覺就是已經「先給你吃了排頭了」，因為拜登給台灣的是一個卸任的官員，而且是卸任很久、退休很久；阿米塔吉則常來台灣，他來台灣一點都不稀奇；第二，拜登也知道過去4年蔡被川普予取予求，蔡又是全面的押川普，甚至在選舉時都力挺川普，拜登這個時又會如何來考慮全球大戰略，來打這張「台灣牌」呢？

話鋒一轉，鄭麗文表示，即便是在前總統馬英九時期，美國來訪的也都是正式的部長，然而此次首發團就是這樣的層級，就凸顯了拜登的態度，台灣必須非常小心；另外此團訪台目的顯然就是傳話，才來一天、見完蔡英文就走，至於到底給蔡傳了什麼話？她認為短則半年、長則2年，很快謎底就會揭曉了，就像過去蔡政府跟川普很好，結果台灣不只買了武器又吞了萊豬一樣。

(中時新聞網)