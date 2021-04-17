保育員劉適仲身兼猴類的心理師、室內設計師、朋友，對園區內的猴類瞭若指掌。（六福村提供／莊旻靜新竹傳真）

六福村主題遊樂園結合遊樂設施、動物園，全區擁有全台種類最多的猴類園區，近日六福村推出「動物派對」活動，定點舉辦Keeper’s Talk主題活動，5月底前由保育員親自敘述動物大小事，6月底前全身變裝動物入園，可享門票199元優惠，姓名含動物或與動物同音，也可享有599元優惠。

六福村動物園區有台灣獼猴、豬尾猴、白頸狐猴、環尾狐猴、食蟹猴、褐戴帽捲尾猴、紅毛猩猩、阿拉伯狒狒等15種猴類，專責猴園的保育員劉適仲，對園區內的猴類瞭若指掌，從吃椰子就可以剖析園區內任何一隻紅毛猩猩的性格。

例如紅毛猩猩安安智力高，會爬樹奪取椰子吃，小寶則是群體老大，喜歡搶食物，而妮妮則是群體內的弱者，都趁同伴不注意時，偷椰子吃。劉適仲除了照顧猴類的生活，也身兼朋友、心理師，甚至還是居家設計師，利用工作空檔，幫環尾狐猴打造高級樹屋，不僅可遮風避雨，還使動物行為更加豐富。

民眾若想了解紅毛猩猩、狐獴、羊駝的相關知識，可在六福村「動物派對」活動期間，定時定點推出的Keeper’s Talk主題活動，保育員將與遊客互動，分享動物大小事，活動詳情可上六福村官網查詢。

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