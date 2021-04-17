一名人夫發文討拍，表示自己深夜下班回家，老婆趁他洗澡的時後煮了一碗麵，讓他超級感動，但老婆接下來的話卻讓他臉色一沉，原來湯麵裡面的配料都是兒子吃剩下的，讓他瞬間超哀怨，腦海裡不斷迴盪著「太太不想倒廚餘」的真心話，引發網友討論，其實不錯了啦！有人替你等門，還替你煮碗熱騰騰的湯麵，有種淡淡的幸福呢。

一名男網友昨在臉書社團《爆怨2公社》發文表示，深夜結束工作，拖著疲憊的身軀回家，老婆看見他只淡淡地問了句「吃了嗎？」而他則是有氣無力的回說還沒，便先跑去洗澡，出來之後卻發現桌上出現一鍋營養麵條，讓他瞬間覺得心暖暖的。

男網友指出，感動的餘韻還沒過去，老婆的聲音就從房間裡面傳來「兒子中午的水餃吃不完，晚上的還有剩下空心菜，你就一起吃掉吧！我不想倒廚餘。」讓原PO聽了瞬間心碎，腦海裡無限重複著「我不想倒廚餘」這6個字，但也只能安慰自己「至少深夜回家還有個人替你煮泡麵」。

討拍文吸引將近8千名網友討論，不少人留言表示有這樣的待遇不錯了，「不錯了，我加班到半夜才回家，家人會叫我小聲一點不要吵到他們睡覺」、「不錯了 我下班還要幫老婆準備宵夜」、「其實有種淡淡的幸福」、「不錯了，還有煮麵，沒叫你只吃水餃跟空心菜（真正的廚餘）」、「至少還有人替你等門，老婆只是口是心非」、「爸爸的功能是這樣沒錯啊」、「至少還有熱的東西吃，不錯了」。

(中時新聞網)