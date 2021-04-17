作家瓊瑤筆下的《還珠格格》23年前翻拍成電視劇後，不僅捧紅主要主角趙薇、林心如、蘇有朋、周杰等人，隨著該劇常被重播，其他配角也幾乎成為家喻戶曉的人物，其中在第二部飾演「蕭劍」的男星朱宏嘉，當年一蕭一劍走江湖十分瀟灑，最近他近照曝光，可見他整個人略為幸福肥，髮線也退後不少，但五官依舊帥氣。

現年50歲的朱宏嘉當年演出《還珠2》中蕭劍一角走紅，被稱為初代蕭劍，而該角色到了下一步就交棒給如今的大陸第一小生黃曉明，可見《還珠》系列戲劇果真是孕育大明星的搖籃。後來朱宏嘉演出歷史正劇《一代名相陳廷敬》，搖身變成還珠格格的曾祖父「康熙」，他演繹的康熙帝被讚「成熟而不老練、心機深而不世故」。

朱宏嘉否認為了劉丹終身不娶。（圖／取自搜狐娛樂）

同樣在《還珠2》中備受討論的，還有演出「香妃」的劉丹，一雙水汪汪的大眼跟跳舞的身段，可說是女神始祖，可惜2000年1月她搭車在深圳的高速公路發生意外，坐在後座休息的她被當場拋出，送醫仍不治，得年27歲，給影迷留下無限惋惜。

朱宏嘉近照曝光。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）

網友偶遇朱宏嘉。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）

網上後來傳出劉丹和朱宏嘉其實有段曖昧情，女方過世後，男方10多年後都未成家娶妻，疑想用一生悼念摯愛，然《搜狐娛樂》報導，近年求證朱宏嘉，他無奈表示這是假新聞，「我跟劉丹實際上是非常好的朋友，我也結婚了，我有孩子了」，鬆口早就為人夫、人父，家庭幸福美滿，最近有網友偶遇朱宏嘉要求合影，朱宏嘉也大方答應，但他疑似發福，跟過去大俠形象差很大，網友回：「歲月對每個人都是公平的」、「哈哈哈，一劍一蕭走天涯的少俠，也抵不住歲月的痕跡啊」、「氣宇軒昂，面相好」、「曾經那部劇裡最喜歡的男演員」。

(中時新聞網)