全台大旱，加水站躍升全民寵兒，北市雖不缺水，但議員周威佑質疑，台北僅有11站被列管，明顯存有黑數，衛生局僅不定期抽驗重金屬、微生物殘留，但對周邊衛生、機具保養及張貼業者電話卻置之不理，罔顧人民知的權利，要求衛生局3個月內應重新研擬管理辦法。

衛生局為確保市售盛裝飲用水衛生無虞，將轄內11家「標榜可生飲」的加水站造冊列管，每年都依照食藥署《包裝飲用水及盛裝飲用水衛生標準》進行檢驗，檢驗項目包含大腸桿菌群、糞便性鏈球菌、重金屬及溴酸鹽，近年查核結果均符合規定。

「全台北市有幾台你們不知道？」周威佑質疑，衛生局列管方式為街巡與網搜，效率之差，目前才找到11家，相較桃園300逾家、新竹近百家，北市站點數明顯過低，他去自家選區隨便找都有3家，但這3家都沒被衛生局列管。

周威佑說，加水站屬食品販售業，但是否要做食品登錄、商業登記，商業處卻說「無此營業項目」未列管，環保局也不管加水站，只有衛生局扛大任。舉新北市為例，該區雖不像高雄、苗栗有訂自治條例，但是市府也會定期去看保養紀錄、濾芯更換及當日水質證明，並要求張貼「不可生飲」等警語。

周威佑說，他曾在台北市西藏路看見某間加水站，不僅機具鏽蝕，水質採樣地點竟在新北市，也未貼任何警語，甚至未附負責人聯繫方式

衛生局食品藥物管理科陳怡婷說，依中央法規，衛生局將宣稱可生飲的站點進行列冊、抽查，每年都會固定抽驗，以飲用水標準去查核，周所指的未列冊站點應為「純賣水」，並無宣稱可飲用，所以無法依法納管。

陳怡婷表示，被列管的加水站多接自來水當水源，經過濾後才賣給消費者，現有抽查結果也全數合格，稽查員也不會提前告知業者抽驗時間，因此結果相當公正。她坦言，若業者未把關環境衛生與機具狀況，抽測也很難合格，日後將參考地方意見，將北市加水站全數列冊，再標示標榜生飲的站點，並要求業者貼相關標語，讓資訊公開透明。

另外，周威佑也質疑一間位於通化街的加水站，該處雖被衛生局列管，但該公司卻可享有免登錄的資格，依衛福部規定，未登錄業者可依法開罰3萬至300萬元，「這就有問題了吧」。

陳怡婷則說，若業者本身有商業行為，公司也有登記稅籍資料等，就要強制登錄，但小型經營就不在此限，北市加水站多為小規模經營、數量又少，衛生局多會鼓勵業者自願性登記，但未來無論如何，市府都會要求要列冊登記。

(中時 )