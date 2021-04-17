台61線西濱快速道有大量砂石車行駛，不少駕駛人稱西濱為小車地獄。一名女子在臉書社團分享，先前行駛在西濱遇上一台砂石車，竟從耳邊傳來幽幽的一句話，要她「撞砂石車，撞下去吧、撞下去吧」，使她相當害怕，離奇的經驗曝光後，引起網友熱議。

一名女子15日在臉書社團《靈異公社》發文，內文透露，15日她開車經過西濱時，路過一台砂石車，腦內卻傳出一個聲音，要她把方向盤轉向撞上砂石車，並說「車體撞進去會很爽」，她則受到蠱惑在腦中想像車體捲入的畫面，但一想到手若被夾斷會很痛便立刻回神。

女子說，她當時並排在旁邊，腦中一直響起「撞下去吧、撞下去吧」，她最後覺得實在太痛又太可怕，便加速遠離砂石車；女子自嘲，以前聽到別人說幻聽還不相信，沒想到卻讓她真的遇上了，並在文末呼籲網友，「遠離大車，以策安全。」

奇幻的際遇在網上曝光後，吸引許多網友留言分享經歷，有網友說，去夜釣時長時間看著海，都會有聲音指引要他跳下去，他的自救方法則是，回應那個聲音，「麥亂啊！釣個魚也要來牽，去救溺水的就成仙了啦」；也有網友說，先前在晚上騎車經過屏東枋山一帶，曾聽到「放開手好好睡覺」，使他相當毛骨悚然。

(中時新聞網)