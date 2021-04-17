正在美國訪問的日本首相菅義偉，在結束與拜登的會談後，隨即趕往華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)進行演說。演說中他除談到中國大陸日益增強的自信與積極改變東海、南海等區域現狀外；還提到相較於民主國家，威權主義雖然在防疫上更勝一籌，但民主社會尊重自由、人權與創意，不但讓民眾富足而幸福，更是強韌社會的基礎。

在這場以「我對美日聯盟的願景」為題的演說中，菅義偉大談印度太平洋地區的安全問題，與北京與日俱增的自信心。他表示，中國大陸持續改變東海、南海等地的區域現狀，讓印太區的安全環境變得更為嚴峻。

甚至，中國大陸的崛起已造成印度太平洋地區的權力平衡發生改變，而新冠肺炎的大流行造成單邊主義盛行，種種因素交雜下讓印太區陷入更深的不穩定。

話鋒一轉，他提到雖然部分觀點認為，相較於民主國家，權威國家能更有效率地推展防疫工作；但民主國家讓國民發揮最大可能性，尊重個人的自由、創意與人權。這讓國民感受到幸福與富足，而這正是建構足以抵抗任何衝擊的堅韌社會，所必要的根基。

他進一步指出，北京正快速地擴大政治、經濟與軍事影響力；但日本在主權、民主、人權與法治等價值觀的議題上，絕不會讓步。也因此，在對大陸政策上，美日共同磋商顯得非常重要。特別是美國與大陸關係愈來愈緊繃，對於北京各種行動產生不確定的結果，日本會要求大陸「說清楚、講明白」。

他認為，日本必須努力和北京建立穩定且有建設性的關係；但仍不能忘記與美國或其他志同道合國家的友誼。為此，對於緬甸、新疆維吾爾自治區、香港等人權狀況，日本會和國際社會共同合作，敦促北京採取具體改善作為。

(中時新聞網)