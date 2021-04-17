AZ疫苗3月22日開打，昨日新增2234人接種，國內接種過疫苗者達3萬2389人次。中央流行疫情指揮中心規劃下周三開放自費接種，預計周一就能預約，發言人莊人祥鼓勵外商公司以團體為單位直接聯繫預約。接下來也會依據施打情況，評估開放下個公費對象。

根據指揮中心規劃，AZ疫苗有10大類公費對象，依序為醫事人員、防疫人員、機組員或防疫車隊駕駛等高接觸風險工作者、要出國的外交人員或選手、警察憲兵、機構人員、軍人、65歲以上長者、18歲以上高風險疾病患者及罕病患者，以及50-64歲的成人。

目前為止，AZ疫苗僅開放到第4類出國者。莊人祥表示，公費對象的開放一直在評估當中，相關的配套也在進行規劃。對於接下來會不會開到第6類機構人員？他表示，由於第6類公費對象大部分都在長照機構，不太可能自己去醫院，需要有醫療團隊進去，目前衛生局已經在盤點人力。

另外，自費疫苗預計下禮拜三開打，莊人祥表示，接下來公費對象的開放，也要看看1萬劑自費疫苗的施打情況如何。指揮中心鼓勵有需求外商公司可直接和醫院聯繫進行團體自費接種，自己去聯繫都沒有問題。

由於AZ疫苗開瓶後需要在6個小時內打完，對於10人打1瓶的門檻會不會調整？莊人祥表示，最近有和醫院討論，不是一定要湊滿10人才可以打，不足10個人也不會懲罰。如果當天醫院開不只1瓶疫苗，第2瓶至少就要有6人接種。

近期台灣羽球球后戴資穎透露因個人因素，決定不接種疫苗。對於奧運選手的接種情況，莊人祥表示，目前奧運培訓隊共累計212人接種，我們都有提供疫苗，由他們自己自願接種。

莊人祥今也透露，指揮中心假日會暫停提供疫苗接種不良事件表，原因是需要調查，加上接種數較少，星期一再統一說明。截至昨日，國內接種過AZ疫苗者已累計3萬2389人次。

(中時 )