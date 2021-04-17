全中運授旗，副市長令狐榮達（左）期勉選手，再創佳績。（台中市政府提供）

110年全國中等學校運動會即日起至22日在雲林縣熱鬧展開，副市長令狐榮達17日在市府台灣大道市政大樓為台中代表隊授旗，肯定師長及教練不辭辛勞積極培訓選手；令狐榮達期勉選手在賽場上盡情發揮，展現訓練成果為台中市再爭取佳績。

教育局指出，台中市代表隊來自全市94所公私立國高中職超過2000人組成，將與全國各地的運動菁英選手共同角逐田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、軟式網球、柔道、跆拳道、空手道、舉重、射箭、射擊、角力、拳擊、擊劍、划船、輕艇、自由車、滑輪溜冰及木球等21個競賽獎項。

教育局長楊振昇說，市府持續培養基層運動選手，除積極建設各場館、國民運動中心及充實設備，也鼓勵各國小成立運動社團，並提供偏遠學校經費補助，推廣普及化運動，鼓勵選手與各縣市比賽交流；除提升運動競技，並藉此拓展視野，帶動台中運動風氣。

台中市國民中學體育促進會主任委員，也是黎明國中校長張梅鳳表示，感謝市府為選手加油打氣，平時學校的輕艇隊為了訓練，須長期往返台中和南投日月潭，今年全中運加入輕艇項目，選手們都相當興奮，相信今年一定能夠奪得佳績。

副市長令狐榮達代表市長盧秀燕致贈加菜金，由五權國中教練黃春榮代表受贈。令狐榮達表示，市府永遠是選手們的最佳後盾，除預祝選手拿下好成績，也提醒注意比賽安全，平安健康凱旋歸來。

(中時 )