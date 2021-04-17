許志安2019年4月爆出背著太太鄭秀文，在計程車上熱吻港姐黃心穎風波，當時他聲淚俱下道歉，隨即得到鄭秀文原諒，但工作幾乎歸零。昨(16日)他撲台接受兩周隔離，結束後將參加拍攝楊祐寧首度監製並主演的影集《接招吧！製作人》，昨晚是他在台灣隔離的第一夜，他在IG發表心情，正能量說：「前面的道路很長，但每步踏實的行，一定會好的」。

許志安情牽鄭秀文多年，8年前戀情開花結果結婚，被視為粉絲眼中的金童玉女，未料2年前他被港媒曝光跟小他22歲的黃心穎在計程車上交纏熱吻，引來人人撻伐，許志安開記者會向大眾及粉絲致歉，落淚痛哭說：「我覺得自己好錯、好討厭、好丟臉、好噁心、好陌生」，鄭秀文則張開雙手原諒丈夫，直言：「人誰無過」。

鄭秀文後來出聲原諒許志安。（圖／翻攝自鄭秀文Sammi微博）

許志安昨分享到台灣第一晚作息活動。（圖／翻攝自andyhuichion IG）

而小三黃心穎在網上發出道歉聲明後，便到美國避風頭，期間傳出她轉行當房仲，後來她回到香港，在鏡頭前落淚說：「我犯了錯，但我真的很努力地繼續活下去」，並否認改名當房仲業務，只說這段期間都在進修，又問她是否有和許志安或前男友馬國明聯絡？黃心穎閉口不想回應。

黃心穎目前仍未傳出有復出計畫。（圖／翻攝自jacquelinebwong IG）

上月媒體報導，相較於黃心穎復出之路一片灰暗，許志安終於有了新工作，第一步就是先到台灣拍電視劇，並獻唱主題曲，昨他在「安心偷食」事件滿兩年時踏上台灣土地，沒帶鄭秀文一起來台，身邊只有助理，至於拍戲酬勞，許志安經紀人回應跟在香港時差不多，並非「友情價」，因為看了劇本覺得有興趣就一口答應，而他昨晚在IG分享隔離期的休閒活動就是看書，讀物有聖經、《21世紀的21堂課》、《原子習慣》等，他對自己喊話：「一定會好的」，粉絲也為他打氣：「安仔，永遠支持你，加油呀」、「希望是個好的開始」、「可以開live跟大家聊天嗎」、「祝福平安順利」。

(中時新聞網)