中共政治局常委、國務院副總理韓正昨在北京以視訊方式會見訪中的美國總統氣候問題特使凱瑞（John Kerry）。韓正說，中美作為世界上最大的發展中國家和最大的發達國家，在應對氣候變化方面有很多共同利益。

據新華社，韓正表示，氣候變化事關全人類福祉。中國實施積極應對氣候變化國家戰略，是全球生態文明建設的重要參與者、貢獻者、引領者。他提到，國家主席習近平去年宣布中國力爭於2030年前二氧化碳排放達到峰值、2060年前實現碳中和，以及提高國家自主貢獻力度的新舉措。中國應對氣候變化，態度是堅決的、行動是有力的。中方將腳踏實地實現這些目標。

韓正說，中美作為世界上最大的發展中國家和最大的發達國家，在應對氣候變化方面有很多共同利益。中方重視與美國開展應對氣候變化對話合作，歡迎美國重返《巴黎協定》，期待美方維護《巴黎協定》，承擔起應盡責任，作出應有貢獻。應對氣候變化，應遵循共同但有區別的責任原則。中方願與美方發揮各自優勢，保持對話合作，與各方一道共同推進落實《巴黎協定》。

凱瑞表示，應對氣候變化這一全球性挑戰，美中合作至關重要。美方願與中方加強溝通，深化合作，加緊落實《巴黎協定》目標，共同為應對氣候變化危機作出更大貢獻。

(中時 )