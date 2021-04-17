北市政府消防局第二救災救護大隊與松山慈惠堂及大安、信義、南港、松山區公所，17日在松山慈惠堂廣場舉辦「淨山健行防災宣導園遊會」，邀請社區民眾共同參與，不僅可以登山健行強健體魄、喚起大家環保意識，更可以獲得最新且正確防災知識及技能。

消防局統計，去年北市共發生1940件火災案件，起火原因以爐火不慎及電器因素案件占1446件，高達74.5％，所以特別在此次防災園遊會現場設置「用電安全」及「廚房用火安全」等宣導攤位，希望能傳遞正確使用電器的方式，以及廚房烹煮食物該注意的安全觀念。

消防局表示，每一位民眾家中應裝設「住宅用火災警報器」或「火警自動警報設備」，火災發生初期偵測火災，更能及時提醒熟睡的民眾，以爭取更多應變及避難逃生時間。

松山慈惠堂歷年來已捐贈3萬8200只住警器，北市迄去年底因裝置住宅用火災警報器成功動作示警避免人命傷亡的案例已有467件，消防局希望透過宣導活動，提升民眾防火防災知識及應變能力，落實全民防災的觀念。

另消防局呼籲：

一、廚房烹煮食物應有「人離火熄」之觀念，養成火源使用完畢立即關閉瓦斯爐習慣。

二、防範電氣火災應遵守五不一沒有：用電「不」超載、插頭不用「不」插、電線「不」綑綁、可燃物「不」擺放、插頭「不」污損、「沒有」安全標章產品不買不用。

三、防範一氧化碳中毒發生，裝設瓦斯熱水器應謹記且確實遵照「五要」原則：要保持環境的「通風」、要注意平時的「檢修」、要使用安全的「品牌」、要使用正確的「型式」及要注意安全的「安裝」。

(中時 )