福島核災發生至今已逾10年，後續善後過程中產生的核廢水儲存至今，但近日出日本政府將在2年後開始排放福島廢水稀釋排放入海，對此，原子能委員會核能研究所與海洋委員會國家海洋研究院合作的「國家海域放射性物質環境輻射監測及安全評估整備計劃」預估1.5年後出爐。

日前原能會回覆立委質詢時，以書面回覆時指出，依海洋洋流擴散趨勢，日本與台灣之間的海洋洋流擴散主要受到黑潮的影響，黑潮主流沿台灣東岸向東北流經日本，再進入北太平洋流循環，有機率將日本區域之海流及污染物向南帶回台灣海域。

原能會核研究保健物理組組長張淑君表示，海洋的環境十分複雜，雖然黑潮主要的流向是由台灣往日本方向，但仍有渦流等影響，「影響台灣近海的機率不會是0」。

張淑君說，此次排放的氚屬BETA核種、範圍短、有效劑量係數較低的，會透過與國家海洋研究院合作的「國家海域放射性物質環境輻射監測及安全評估整備計劃」，納入地型、地點考量，並把氚劑量影響，預估在在日本開始排放廢水前出爐。

(中時 )