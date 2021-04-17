施工前請台水公司加強宣導。（台中市政府提供）

全台水情持續吃緊，台中市政府積極協助中央尋找水源，目前已盤點台中市65處工地地下水進行水資源再利用，為配合台水公司於老佛爺建案工地附近設置淨水設備及臨時自來水管線；市府經發局強調，4月19日0時起至7月31日24時止，西區館前路將全面封閉。

經發局指出，西區館前路（博館二街至台灣大道二段間之路段）施工期間全面封閉，施工前已請台水公司加強宣導用路人改道行駛，施工期間增派義交指揮，讓交通影響降到最低；施工前請台水公司加強宣導用路人改道行駛，施工期間增派義交指揮，讓交通影響降到最低。

經發局表示，因應台中地區今年4月6日起實施分區供水，為有效利用水資源，市府協助台水公司做好行政作業程序，讓台水公司於工地附近設置淨水設備，將淨化後出水納入自來水管網系統，提供家戶民生用水。

經發局強調，考量老佛爺建案工地附近沒有腹地，市府配合台水公司全面封閉館前路施工，封路前已請台水公司務必做好周邊改道告示，並增派義交指揮，提醒用路人配合改道並減速慢行。

(中時 )