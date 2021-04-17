台中市打造梧棲國際觀光漁港，帶動遊艇海上休閒活動。（盧金足攝）

美式賣場好市多北台中分店去年底開幕時，湧入大批民眾搶購，其中一艘近兩百萬遊艇秒賣出，引發「台中好野人這麼多」的熱門話題，這台進口遊艇買家17日曝光，原來買的人是一家建商，還大手筆推出買屋送百萬遊艇，業者表示，因為建案地點臨近梧棲港，購屋者有機會參加百萬遊艇抽獎，網友直呼，台中真霸氣，買房不稀奇，竟然還送遊艇。

這台近兩百萬行情的遊艇，去年底在美式賣場開幕販售時，因為快速賣出，大家還好奇「到底是誰買走？」答案今天揭曉，建商將大型進口遊艇開進佳福柏斯市接待中心亮相，吸引很多民眾來拍照打卡。

豪華遊艇現身成焦點，海線地區海上活動多，時下很夯的水上休閒活動「SUP立式划獎」，讓不少愛好海上運動的民眾，尤其防疫期間難以出國，國內旅遊的海上活動受歡迎。

市府觀旅局規畫民眾輕鬆遊海線的計畫，建議到大安吃飽喝足玩透透，還可以順遊大甲鐵砧山、大甲鎮瀾宮、清水高美溼地、梧棲漁港及三井outlet等海線觀光廊帶特色景點。

台中海線地區因為區域內有日本三井集團投資的MITSUI OUTLET PARK台中港，還有台中港務局、加工出口區廠商、台中國際機場、中科廠商等將近17萬就人口，地方租屋需求大，加上低總價優勢，租金投報率高，很多建商紛前進海線開發版圖。

突破過往傳統，大膽推出買屋抽百萬遊艇，日後將從已購客戶中抽出這艘兩百萬遊艇的得主，擺放遊艇代表鄰近梧棲港，鼓勵民眾暫緩忙碌腳步，享受悠閒生活步調。

在政府政策支持下，挾「海港、空港」雙港計畫強大建設推力，梧棲區域房市加溫，吸引眾多建商插旗，梧棲漁港將蛻變成西岸海線觀光廊帶，中央四年分期計畫預計挹注10億元，聯手台中市府合力打造梧棲國際觀光漁港，梧棲拚觀光，人潮帶來錢潮。

(中時 )