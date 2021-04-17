國家電影中心由新北市出錢出地、工務局興建，文化部前部長鄭麗君承諾會讓新北協拍中心進駐，未料李永得上任文化部後否決該決定。文化部長李永得今受訪表示，有這種想法也可以理解，不過這是因為情況的確有點不一樣，包括辦公人數及業務，希望新北市政府及市議員能夠體諒。

此外，被問到新北市政府有點無奈，因為土地建物新北市府有出錢；李永得認為，這個是一個觀點上的不同，文化部也提了第二期的公建計畫，總共有50幾億的預算，這全部是中央出錢。

李永得今出席「第五屆台灣歷史小說獎」頒獎典受訪時，被問到文化部反悔原因時指出，最重要的原因就是當時的時候應該差不多三、四年前，國影中心需求沒這麼大。後來國影中心變成行政法人以後，所有員工人數增加五、六十名，這是第一個原因。

他說，第二個是因為國影中心很重要的任務是在修復整個過去的老影片，立法院跟監察院一直對文化部修復的進度不滿意，因為過去只有一條修復線，現在要增加為兩條，所以需求很大。

他說，現在也跟新北市政府協商，空間是不是可以收回來給國影中心使用。文化部會跟新北市政府繼續談，如何運用設備及將來的活動來回饋新北市政府。

至於收回已經確定？他指出，已經正式去函新北市政府，希望新北市政府可以同意讓國影中心來使用，至於有關回饋方案的部分正在談；至於目前第二期的進度已經規劃完成送行政院，國發會即將審查。這個案子行政院長蘇貞昌也已經到現場去看過，所以各部會應該都會支持。

被問到會不會覺得議員指控說換部長政策就不一樣了，就跳票了；李永得說，他可以理解，不過這是因為情況的確有點不一樣，尤其是因為辦公人數的問題，因為當時的時候國影中心還不是行政法人，但現在行政法人業務越來越重，所以需要的辦公空間越來越多，能夠體諒。

至於補償方案是否能讓新北市民免費使用？他表示，這個部份都沒有關係，比如說將來國影中心會有一些會員制，會員制可以讓新北市民是不是可以有什麼樣的優惠，它裡面常常會有一些舉辦的一些試映活動或者是舊片欣賞活動，新北市民一定會有特別的優惠 ，這個部份細節正在談。

(中時 )