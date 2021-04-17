桃園1名丈夫2018年與妻子小芳（化名）辦離婚，但離婚時因見證人未親自簽名，被法院判其無效，但他的妻子之後仍與其他男子交往並產下1子，法院判他獲賠10萬元；不料他之後處理孩子的戶口問題時，在戶政事務所當眾說「她（妻子）外遇耶，然後這小孩要我認」，遭妻子提告公然侮辱，不過法院認為僅是情緒宣洩言詞，予不起訴處分。

判決書指出，小芳與丈夫2015年結婚，2018年辦離婚，但離婚時因為見證人未親自簽名，丈夫事後提出離婚無效，2019年3月被法院判定確實無效、雙方保有婚姻關係；但小芳卻在同年11月與另名男子產下1子，並在去年5月訴請法院讓丈夫否認子女，在訴狀中清楚載明該孩子是另名男子的親身骨肉。

之後丈夫向2人提告侵害配偶權，求償120萬；小芳稱離婚時不知道其無效，因此就與其他人交往；但法院當時認為離婚無效確定後，2人仍持續交往還生子，判2人須賠償10萬元。不過此事尚未落幕，因為其孩子的戶口問題，該丈夫去年1月與小芳到戶政事務所辦理新生兒登記時，突然在戶政事務所大喊「有外遇的關係的小孩出生」、「哥哥姊姊們，她外遇耶，然後這個小孩要我認」等話，遭小芳提告公然侮辱。

該丈夫再度上法庭供稱他當時因為讓非親身骨肉從他的姓氏，情緒不佳，被當時戶政人員認為他不配合，情緒失控下才會說出此話，但認為他說的內容屬事實；法院認為主觀上應屬於情緒渲洩，而非無端恣意謾罵，日前予以不起訴處分。

(中時新聞網)