NBA俠客好糗節目已盛行多年，這個節目由退役名將「俠客」歐尼爾(Shaquille O'Neal)主持，「惡漢」巴克利(Charles Barkley)則在一旁唱雙簧，這節目的由來就是歐尼爾透過球賽，捕捉球員們在場上失誤和尷尬時刻，把他們出糗鏡頭做成十大或五大「好糗」，可說是與「好球」做一個對比，讓大家知道原來職業球員也有搞笑失誤的一面。

本週俠客四大好糗影片(來源：NBA on TNT)

這個排行大約一週就會更新一次，也引來球迷們拍手叫好，因為有些球真的太令人匪夷所思，而本週俠客四大好糗也正式出爐，讓我們一起來看看有哪些球隊和球員入選。

本週第四名得獎的是鵜鶘隊的亞當斯(Steve Adams)和英格拉姆(Brandon Ingram)，首先英格拉姆將球帶到中場，這時亞當斯就已擺好姿勢準備擋人，沒想到位子沒算準，直接與英格拉姆撞成一團，其實英格拉姆自己也沒注意就直接撞上去，還因此失去球權。

Brandon Ingram at the half 🔥🔥🔥



24 points

7-10 shooting

4-4 from 3

6-6 from the line#Pelicans pic.twitter.com/tfgst30I3p — TimeoutSPORTS__ (@TimeoutSPORTS3) April 17, 2021

第三名是快艇雷吉傑克生(Reggie Jackson)，他將球帶到中場路上，突然來了一段詭異三連跳，而且姿勢還完全一樣，讓平常不太愛笑的隊友里歐納德(Kawhi Leonard)瘋狂大笑，這段魔性三連跳也馬上被歐尼爾團隊拿來做成梗圖。

第二名又是鵜鶘球員，這次換控衛「球哥」朗佐鮑爾(Lonzo Ball)出糗，他將球帶過半場，突然莫名其妙把球丟向籃板超高位置，他可能以為隊友錫安威廉森(Zion Williamson)準備起飛來個空中接力吧，但威廉森根本來不及反應跳也沒跳，因為球太高了，這時教練范岡迪(Stan Van Gundy)直接無奈攤手，想必氣炸了。

Lonzo Ball has 122 3PM this season. That’s more than;



- Trae Young

- James Harden

- Paul George

- Brandon Ingram

- Kyle Lowry

- Devin Booker

- Bradley Beal

- Khris Middleton



🎯🎯🎯 pic.twitter.com/BJTILGOdzP — Hoop Central (@TheHoopCentral) April 5, 2021

第一名由勇士小將曼寧恩(Nico Mannion)獲得，本季獲得勇士出賽機會的他可能還有點生澀，之前還曾在球場上撞到詹姆斯(LeBron James)差點摔倒，昨天他在一次快攻中出糗，他在快攻無人防守時將球滑出手內，這顆球原本只要輕鬆上籃就能得分，他可能太顧忌身後追防的對手，這球讓隊友卓雷蒙格(Draymond Green)直接氣到不行。

Even Draymond Green is annoyed with Nico Mannion peep his face at the end of the clip 🤣😂 https://t.co/5nUYOXq1a7 — Unknown (@lifeiscrazy931) April 13, 2021

(中時新聞網)