何孟遠被爆劈腿女友荳荳（何紫妍）閨蜜采子，兩人也各自道歉並退出《全明星運動會》，兩人私下不當行為引發女方閨蜜陳敬宣不滿，甚至轉發何孟遠和采子的私訊截圖打臉男方說法，不過卻陸續收到網友私訊，質問她「不是當事人，關她什麼事，為什麼要選邊站」，對此，她也硬起來統一回覆網友。

采子、何孟遠劈腿風波越演越烈，隨著采子宣布退出《全明星運動會》，並向何孟遠女友荳荳致歉，何孟遠也發表道歉聲明，鄭重向荳荳致歉，同樣宣布退出《全明星》，事發之後，力挺閨蜜荳荳的陳敬宣，表示收到很多網友質問她的私訊，認為「她不是當事人，為什麼要選邊站」，對此，她反問網友：「換做今天你的朋友受到傷害，每天看著他吃不下飯睡不著覺，你不會想替他氣憤、抱不平？」強調若這樣還沒有任何作為，「還真是有情有義呢」。

陳敬宣強調事發後所有的舉動，都是一般朋友會做的事情，絕對不是想要公審或蹭熱度，希望自己能保護愛的朋友，讓她心情快好起來，這樣自己才能安穩睡覺，言語中透露出兩人的好交情。

對此，網友也紛紛留言：「荳荳有你這樣的朋友挺她照顧她很幸福」、「支持妳的做法，這才是好朋友會做的事情」、「我覺得現在很少有人那麼願意幫朋友講話的了」，一面倒欣賞陳敬宣的作法，直呼因此被圈粉了。

(中時新聞網)