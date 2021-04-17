新北市長侯友宜今天上午出席新北閱讀節活動。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜今天上午出席新北閱讀節活動。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜今天上午出席新北閱讀節活動。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜今天上午出席新北閱讀節活動。（王揚傑攝）

響應423世界閱讀日，新北市舉辦「2021新北閱讀節」系列活動，展現新北10年推動閱讀的成果，今（17）日上午，新北市長侯友宜至國立台灣圖書館創意廣場出席啟動儀式，並發表首度亮相的《新北地圖繪本》，邀請市民一起來閱讀新北。

活動由侯友宜及教育局長張明文、新聞局長蔣志薇等帶領31位小朋友共同完成新北地圖拼圖，正式啟動2021新北閱讀節，同時也發表全國首創官方版手繪縣市地圖《新北地圖繪本》。

《新北地圖繪本》是為紀念新北市升格10周年，整合教育局、新聞局、民政局及29區公所跨局處合作，歷經1年討論編製而成，以手繪風格將新北市各區特色據點繪製出來，包含人文、歷史、地景、特產、名人及重要活動地點，各區介紹採雙語編寫，是第一本自行研發的新北市在地鄉土教材，將發送給所有國小及區公所，供學生學習及市民閱讀，強化學生對在地文化的了解與探討。

侯友宜表示，新北市10年來投入26.6億元，新建20座及改善71座公共圖書館、改造267所學校圖書館、更增加400萬冊圖書，讓市民擁有更多閱讀機會。今年為響應423世界閱讀日，發表《新北地圖繪本》，共印製了2000本，在圖書館、學校都可以看的到，歡迎市民來走讀新北、了解新北、愛上新北。

教育局表示，新北閱讀節自4月17日至5月30日辦理5項系列活動，包括「新北十年，閱來越美」跨域閱讀展攤、「你用『』讀新北」策展、「閱讀市集」等，詳情可查詢新北市立圖書館網站（https：／／www.library.ntpc.gov.tw／）。

(中時 )