經濟部長王美花、水利署長賴建信等17日再度視察烏溪伏流水工程，加碼投入經費至3億元；讓整體烏溪伏流水到5月能提供到5.5萬噸水源，立委黃秀芳、謝衣鳳和彰化副縣長林田富、彰化市長林世賢等都前往關心。（吳敏菁攝）

經濟部長王美花、水利署長賴建信等17日再度視察烏溪伏流水工程，加碼投入經費至3億元；讓整體烏溪伏流水到5月能提供到5.5萬噸水源，立委黃秀芳、謝衣鳳和彰化副縣長林田富、彰化市長林世賢等都前往關心。（吳敏菁攝）

經濟部長王美花、水利署長賴建信等17日再度視察烏溪伏流水工程，加碼投入經費至3億元；讓整體烏溪伏流水到5月能提供到5.5萬噸水源。（吳敏菁攝）

這波水情吃緊，讓彰化人再度飽嘗沒有自主水源的苦頭，北彰化自來水主要由台中端供應，配合供5停2，管線末端區復水甚至會延遲24小時，經濟部長王美花、水利署長賴建信等17日再度視察烏溪伏流水工程，加碼投入經費至3億元；讓整體烏溪伏流水到5月能提供到5.5萬噸水源。

經濟部長王美花、水利署長賴進信、中區水資源局、台灣自來水公司等，17日在立委黃秀芳、謝衣鳳、彰化副縣長林田富和彰化市長林世賢等陪同下，視察烏溪伏流水工程進度，並再次加強力道，台水公司配合辦理下游淨水處理及管線設施，計費增加到3億元，預計4月底前可再增供每日1萬噸、5月再增供每日3萬噸，既有伏流水及抗旱開發水源共計整體烏溪伏流水提供5.5萬噸水源。

立委黃秀芳指出，加速開發彰化自有抗旱水源，才能讓北彰在水庫水源不足旱期間，不增加停水日，並要求水利署加快鳥嘴潭人工湖工程進度，也請經濟部國營會、自來水公司加速配套淨水廠工程期程，讓彰化整體用水能穩定。

王美花表示，增加烏水伏流水，讓彰化有自有水源後，彰化就不會再是管線末端，鳥嘴潭人口湖也已經在加緊趕工，年底第1階段工程會先完成，增加每日9萬噸供水，也將是彰化的自主水源，對區域供水、調度都有很大幫助。

根據水利署規劃，鳥嘴潭人工湖預計要到2024年，7個湖區才能全部開挖完成，使有效庫容達1450萬立方公尺，並於台水公司配合下游輸水與淨水設施完成後，能提供每日25萬噸地面水量，其中每日4萬噸供應南投、其餘供應彰化地區。

水利署估算，彰化地區到2031年，推估約每日41.6萬噸，除台中調配每日約8萬噸、雲林湖山水庫彰化每日約4萬噸外，採地面水及地下水聯合運用方式補足，鳥嘴潭人工湖完成後，能減少地下水抽用，提供北彰更穩定水源。

(中時 )