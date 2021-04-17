美國國務院亞太局副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）美東時間16日參加美國智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）舉辦的「美台在太平洋島國的夥伴關係」（U.S.-Taiwan Partnership in the Pacific Islands）線上座談會表示，新出爐的對台交往準則跨出了一大步，明確鼓勵美台交流，移除繁瑣限制。

孫曉雅主管澳紐暨太平洋事務，有望於今年夏天接任美國在台協會（AIT）台北分處處長的職務，這也將會是AIT歷來第一位女處長。

孫曉雅表示，國務院於4月9日修訂新的對台交往準則，這項新準則從2015年的舊版本「跨出大一步」，明確鼓勵雙方行政部門官員互動，消除繁瑣的限制，使雙方關係得以更加深化。

孫曉雅說，台美共享民主人權價值，透過GCTF及「太平洋對話」（Pacific Islands Dialogue）等機制，與太平洋島國及區域國家進行合作，並設立海巡工作小組，加強在區域內的海事合作。台美在太平洋區域實為不可或缺的夥伴。尤其「台灣模式」的防疫成就值得肯定，也希望「台帛旅遊泡泡」能獲得更多國家效法。

外交部政務次長田中光在座談會上表示，台灣支持太平洋地區的發展，將與美國共同協助該區域在疫情後的經濟復甦，並透過台美海巡工作小組，加強與太平洋友邦的海巡合作。台灣也樂願響應美方因應全球氣候變遷的願景，將以「潔淨能源計畫」以及「貸款計畫」等協助太平洋友邦，並協助引進再生能源計畫。

田中光指出，台美對於太平洋地區的民主、繁榮及安全等均具有共同利益，未來雙方將在「全球合作暨訓練架構」（GCTF）等現有架構下持續強化合作，深化現有的合作夥伴關係。

外交部指出，本場研討會由「傳統基金會」亞洲研究中心主任羅門（Walter Lohman）主持，我國在太平洋友邦諾魯、帛琉、吐瓦魯駐聯合國常任代表、馬紹爾群島駐美國大使、我國駐太平洋友邦各國大使（帛琉受颱風影響無法上缐）也應邀參加，分享我國與各國的合作計畫，期待台美未來加強在太平洋島國的協調合作。

(中時 )