人在談戀愛的時候難免會比較不理性，會對愛人耍任性或是脾氣，搜狐網命理專欄分享，天蠍座、雙子座以及巨蟹座的女性在愛情裡最傲嬌，總會忍不住對另一半發飆，把所有的壞情緒都宣洩給對方，但這卻是依賴的表現。

▍第一名：天蠍座

天蠍女的個性中帶點小女生的任性脾氣，雖然說不上好也說不上壞，但跟天蠍相處久了，會發現她們的脾氣越變越差，如果另一半屬於龜毛或不太會看臉色的人，那她們就會開始發脾氣，甚至跟對方賭氣，但這代表天蠍女很在乎另一半，希望讓另一半變好才會碎碎念，如果換成一般人，她們才懶得管。

▍第二名：雙子座

雙子女個性有趣，但天生脾氣大，尤其是對待親近的人，她們會毫不掩飾說炸就炸，跟她們相處越久只會更加放縱，因此願意留在雙子女身邊的人，都是喜歡她們直來直往的個性，雖然她們脾氣比較差，但對待愛情、友情都會全心全意真誠投入，一旦雙子座能找到包容自己的人就會很幸福。

▍第三名：巨蟹座

巨蟹女的性格單純可愛，很願意為另一半付出做事，不會只因為外貌或者經濟條件跟一個人在一起，她和你在一起就是因為很愛你，不過她們在愛情中卻非常任性，和她走得越近就會發現她對你越任性，但其實那是越來越依賴你的表現，需要極具包容力的男生才能忍受。

(中時新聞網)