國旅拚好玩也拚吸睛，看好可愛動物對大小朋友通吃的魅力，位於宜蘭的「綠舞國際觀光飯店」近期一口氣在飯店園區內飼養羊駝、水豚、狐獴等人氣萌系動物，未來還有能觀察刺蝟的咖啡廳，讓遊客在這個以和風庭園主題打造的優雅園區內，不僅能體驗濃濃日本風情及活動，也有令人融化的可愛旅伴為假期增添趣味。

綠舞國際觀光飯店以全台首座日式庭園主題飯店為主打，佔地5.75公傾的園區內，以許多日本經典造景、小屋、湖泊、小橋溪流、瀑布等營造出日本名園般的環境，並有穿日式浴衣、手作和菓子、忍者營等許多和風體驗，許多房型還設置榻榻米區，日料餐廳菜色美味又有庭園景觀，也讓人不出國也彷彿來到日本，吸引不少遊客朝聖，而新飼養萌系動物讓園區氛圍更活潑，其中2隻4個多月大的羊駝「可可」、「露露」已適應環境率先亮相。

許多遊客都在園區內換上日式浴衣遊園、拍照，享受濃濃的偽出國假期。（何書青攝）

「可可」、「露露」是自紐西蘭來台第三代的羊駝，1隻有著蓬鬆軟毛，另1隻則是平順白毛，牠們一樣帶著羊駝經典的厭世呆萌表情，可愛得讓人看了忍不住發笑；牠們目前每日上午、下午各有1限定時段會在園區內出沒，遊客不僅能撫摸羊駝、拍照留念，並體驗餵食之樂；即日起至6月底若近距離跟萌寵們拍照，在綠舞粉專拍照打卡，還會贈送園區牧草1份。

綠舞也迎來從日本紅到台灣的水豚，目前預計飼養4隻來自南美洲的水豚，圓滾滾的模樣，光看也療癒，飯店精心打造了舒適的戶外活動區，還設置了2個日式木桶浴缸作為水豚日後洗澡的「泡湯區」，預計4月底待適應環境後，真實版的「水豚君」就會與遊客見面。未來還將有外型嬌小可愛的4隻狐獴，並特地新打造日式狐獴屋敷，屆時開放讓遊客近距離觀察狐獴日常。

綠舞園內可玩的體驗多，像是在以日本建築感打造的和風空間裡，在專人的帶領之下，親手製作和菓子，製作完成後，在現場就能直接搭配茶飲品嘗；喜歡變裝拍照的遊客，則能到試穿服飾的屋中好好打扮自己，除了琳瑯滿目的男、女日式浴衣及相關飾品配件之外，近期還搭上人氣動漫《鬼滅之刃》，讓遊客也能穿上如劇中角色的整套服裝，著裝後便可到園區內隨心拍照留念。

綠舞在園區內為2隻水豚打造室內及戶外活動區，預計將在4月底見客。（何書青攝）

未來將規劃可觀察刺蝟的咖啡廳。（何書青攝）

園區內也提供知名日本動漫的服裝配件讓遊客大玩Cosplay。（何書青攝）

日式浴衣體驗讓人更融入在日式風情中。（何書青攝）

「舞饌日式料理」餐廳有許多美味的和風菜餚，中午套餐份量十足又精緻。（何書青攝）

專人教遊客手作和菓子體驗。（何書青攝）

羊駝「可可」與「露露」每日2個時段將在園內散步，遊客還能體驗餵食之趣。（何書青攝）

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