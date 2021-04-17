新北市府響應世界地球日，在貢寮種下120棵樹。（新北市農業局提供）

新北市府響應世界地球日，在貢寮種下120棵樹。（新北市農業局提供）

為響應4月22日世界地球日，新北市府與國際產業精神文化促進會（OISCA）中華民國總會合作，結合2021世界地球日主題「Restore Our Earth，修復我們的地球」，今（17日）在貢寮區環保公園舉辦植樹推廣，邀請馬紹爾群島共和國大使艾芮瓊、索馬利蘭代表處代表穆姆德、巴布亞紐幾內亞駐台商務代表處代表康德銘等多位外國使節，與民眾一起種下120棵黃花風鈴木及200棵烏來杜鵑。

OISCA中華民國總會理事長莊慶達表示，OISCA以「愛護地球、保育生態、發展經濟」為宗旨，台灣在1973年以中華民國總會名義加入，為OISCA全球36個會員國之一，而「樹造健康」是OISCA的重要計畫之一，每年為響應4月22日世界地球日，皆會在其前一周的周六與全球各地的分會同步辦理植樹活動，期透過植樹運動讓地球環境健康。

新北市副市長劉和然指出，本次與OISCA合作的植樹活動是新北市響應世界地球日的系列工作之一，且新北市是台灣第一個響應該會「樹造健康」計畫的政府單位，活動當日也將空拍照片上傳到聯合國經濟及社會理事會與國際接軌，對提升台灣國際形象深具意義。

新北市農業局表示，今日串聯貢寮在地社團，與海洋大學及相關團隊合作，在貢寮環保公園種下常見景觀樹種黃花風鈴木及台灣原生種烏來杜鵑，大家一起為愛護地球、保護海洋盡一份心力，以行動修復我們的地球。

(中時 )