立法院日前三讀通過房地合一稅2.0修法， 遏止短期炒房的投機行為、不當哄抬房價，在野黨跨黨派立委將續推「囤房稅」，目前閣員中，國安會秘書長顧立雄夫婦榮獲房產王；顧立雄今受訪表示，就是兩戶，他兩戶都是自住，沒有囤房稅問題。

監察院的財產申報資料，現任行政首長中，房產最多的是經濟部長王美花與國安會秘書長顧立雄夫婦，共有10筆建物，其中有2筆交付信託。

顧立雄今出席「第五屆台灣歷史小說獎」頒獎典受訪時表示，他們就是兩戶，其中一戶信託；至於筆數，他不清楚這是怎麼弄的，實際上，他們就是兩戶，使用上也就是兩戶，也沒有租。

至於是否會有囤房稅的問題，他說，沒有囤房稅問題，他們都是自住。

行政院會3月通過「房地合一」所得稅法修正草案，但未處理囤房稅。行政院暫不推囤房稅，行政院發言人羅秉成曾表示，擔心囤房稅被房東轉嫁給房客，殃及無辜。政府曾試算，若持有逾4戶適用囤房稅，可能受影響承租戶達78萬戶。

(中時 )