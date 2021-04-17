清水當地宮廟燃放鞭炮，歡迎大甲媽鑾轎回鑾。（清水分局提供／王文吉台中傳真）

清水分局動員150警力完成護轎交接任務。（清水分局提供／王文吉台中傳真）

大甲媽鑾轎回鑾台中清水，沿路爆滿信眾夾道恭迎。（清水分局提供／王文吉台中傳真）

大甲媽9天8夜進香繞境進入尾聲，鑾轎17日清晨經過大肚溪橋回到台中市，一路往北疾行，沿路爆滿信眾夾道恭迎聖駕。大甲媽鑾轎下午15時許來到沙鹿區向上路6段，清水、烏日分局進行護轎交接，由清水分局長張啟祥扶轎進入清水分局轄區，平安完成交接。

清水分局下午2時許於沙田路一家公司廣場前集合，進行現地勤教及任務交付，接著由分局長張啟祥率隊在向上路與沙田路口等候，周邊則佈署150警力護轎安全維護及疏導交通等任務。

大甲媽祖鑾在3時時緩緩進入清水分局轄區，沿路大批民眾夾道恭迎聖駕，張啟祥率隊合十行禮後接轎，一旁則有刑警、制服警護駕；護轎100公尺後，警方將鑾轎交給地方宮廟接轎，順利完成接轎任務，大甲媽繼續遶境。

清水分局呼籲，大甲媽北上回鑾，各陣頭宮廟勿發生搶轎情事，避免推擠衝突衍生擦槍走火鬥毆事件。另外，鑾轎行經沙鹿、清水區等區，將實施交通管制，請沿途信眾務必聽從現場交通人員指揮，以維護沿線交通順暢。

警方亦表示，大甲媽回鑾勤務，清水分局將全力維護媽祖鑾轎安全，警方將加強蒐證錄影，遇有衝突將即時制止，並依法逮人送辦，警籲各陣頭宮廟勿以身試法，警方執法絕不手軟。

【LIVE直播】大甲媽遶境Day8 回鑾抵台中信眾蜂擁跟隨｜2021.04.17

(中時 )