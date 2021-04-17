大聯盟安打王彼德羅斯（Pete Rose）本周度過80歲大壽，他在32年前遭到終身禁賽，無緣棒球名人堂，成為職棒最有名的反面教材。羅斯感嘆如果「那個人」沒死，他有信心獲得赦免。羅斯所說的「那個人」是前大聯盟總裁吉馬蒂（Bartlett Giamatti），吉馬蒂1989年8月24日宣布將羅斯禁賽，但短短8天之後突然去世，後繼者沒人願意給羅斯解禁。

羅斯告訴《Sportico》說：「我所做的事跟黑襪事件完全不同。他們收錢打放水球，但我不曾那樣做，我絕不會放水。」羅斯球員生涯累積4256支安打無人能及，他在擔任紅人隊總教練期間下注自己的球隊贏，他堅信這不涉及道德問題，「我每場都壓紅人隊贏，做為我贏球的獎賞與激勵，這個其實是賺不到錢的。」

吉馬蒂當時非常憤怒，因為羅斯沒有在第一時間對他坦白。羅斯解釋是律師建議他不要吐實，「我付錢給律師，我聽他們的話，但我錯了。吉馬蒂是個正直的人，若我跟他當面講清楚，他會明白的。」可惜羅斯沒有機會了，吉馬蒂因為心臟病年僅51歲去世，只擔任大聯盟總裁154天。

雖然職棒成就毀於賭博，羅斯至今住在拉斯維加斯，最近還成為墨西哥一家運彩公司的顧問與發言人，專門教大家下注大聯盟比賽。羅斯說：「我仍愛著棒球。我是個絕不輕言放棄的人，但我不再妄想能夠進入名人堂。如果我真的能進去，那我會是世上最快樂的人。」

(中時新聞網)