適逢下週4月22日世界地球日，青峰獲邀擔任Discovery愛地球大使、化身「地球調音師」，昨（16日）在臉書上分享「好消息」，首次使用「地球原音」鳥叫、蛙鳴、溪流聲譜曲，釋出一段專屬地球的專屬背景音樂。他也邀請大眾共同加入Discovery「＃為地球聲援」社群串聯，用一件好事救地球。提到地球的生日是4月22日，是個不折不扣的金牛座，他也表示跟自己的處女座都是土象星座是絕配：「我們很適合細水長流的感情！」

身為創作者的青峰，強調地球本身就有非常多美好的聲音，來自大自然的、動物的，充滿各種感情、不同音色、不同頻率、不同故事，如同一篇充滿驚奇的美好樂章，但人為對環境的高調破壞，讓地球的原音不斷地消失。

青峰也透露自己平時隨手關燈、自備環保餐具已經是生活日常，更強調減少一次性塑膠餐具的使用，可以大大減少地球的負擔，全球每年製造3億噸的塑膠垃圾，有79％殘留在自然環境中不會消失，對環境、動物造成傷害。身為愛地球大使的青峰，被問到有沒有想要對地球說的話？語重心長地表示：「對不起、謝謝你」。

青峰補充，只要每個人透過一點點微小的改變，就能成為改變地球的巨大力量、重新找回那些被掩蓋的地球美好聲音。而青峰受邀拍攝的Discovery 愛地球影片也於4月16日起於全亞洲Discovery 播出，希望透過青峰的影響力號召粉絲一起一件好事救地球。

(中時 )