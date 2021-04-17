網路人氣票選冠軍 「燒雞營養三明治附三色鮮蔬」。（中華民國養雞協會提供）

社團法人中華民國養雞協會舉辦「110年度土雞料理廚藝競賽」，將於本月24日在莊敬高職舉行，經2個多月的網路料理影片徵選，評審從將近50組的隊伍中選出大專組8隊、高中組8隊將於活動當天進行「明日廚神」總決賽，爭取總獎金33萬元。

「110年度土雞料理廚藝競賽」分為「明日廚神土雞料理廚藝競賽」及「愛家土雞料理線上廚藝競賽」，「明日廚神土雞料理廚藝競賽」區分為高中組及大專組，「愛家土雞料理線上廚藝競賽」為全民參與，以料理影片的方式區分為「線上評比」及「網路人氣票選」，目前已完成比賽。

線上評比競賽，第一名是60歲的家庭主婦陳莉娟製作的「刈菜蛤蜊雞湯」，第二、三名分別是「男子漢黑胡椒起司土雞腿蓋飯」及「菇味麻油雞佐鮮燉飯」。網路人氣票選冠軍則由彭若婷的「燒雞營養三明治附三色鮮蔬」奪得，在網路上獲得5800多票。

「110年度土雞料理廚藝競賽」24日活動現場還有邱寶郎型男主廚秀、愛家料理廚藝競賽第一名現場製作、莊敬高職女天團twice、Drumacue行進鼓人、果凍姐姐帶動跳等表演，主辦單位也特別提供100份的土雞料理供民眾免費品嚐。

(中時 )