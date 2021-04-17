美國總統拜登與日本首相菅義偉，於當地時間16日(台灣時間17日)在白宮舉行美日領袖峰會，會後和平申明更強調台海和平穩定重要性，為兩國睽違52年後再次提到台灣。對此，中國大陸駐美國使館痛斥，北京必然堅定捍衛國家主權、安全與發展權利。台灣、新疆、香港、東海與南海，為北京根本利益，大陸絕不容忍干涉的舉措。

大陸駐美使館強調，「台灣、香港與涉疆問題都是中國大陸內政議題，東海、南海則涉及領土主權與海洋權益」；「這些都關乎大陸的根本利益，不容干涉。我們對美日領導人相關的言論表達強烈不滿與堅決反對，陸方必堅定捍衛國家主權、安全、發展利益」。

發言人還表示，美國與日本言論已完全超出正常雙邊關係的範圍，更損害第三方利益，傷害區域國家的相互理解與信任，進而破壞亞太和平與穩定。美日美其名是「自由開放」，實際上是在亞太地區搞分裂，拉攏小圈子以針對別的國家，實在是莫大的諷刺。這種「圖謀違背時代潮流，以損人為出發點，最終卻以害己告終」。

話鋒一轉，駐美使館嘲諷美日雖然口口聲聲提到要因應印太區內的各種挑戰；但目前印太區最急迫的安全挑戰，莫過於日本片面敲定將福島核廢水排入海洋之中。這不但是不負責任的做法，造成區域國家與民眾的利益損害；美國縱容的態度也不可取，恐留下一個為核廢水汙染的印太區。考慮到人類共有海洋環境的維護，以及區域國家、甚至日本自身後代子孫的健康，日方應審慎處理核廢水問題。

(中時新聞網)