俗話說，人善被人欺，但並非每一個老實人都會隱忍欺負人的行為，搜狐網命理專欄點名，摩羯、巨蟹、水瓶以及雙魚座的人平時看起來沒脾氣，一旦發飆卻好比火山爆發，沒事千萬別招惹。

▍1. 摩羯座

摩羯座日常很少發火，只因為他們認為時間寶貴，不想浪費在沒有意義的事情上，對於摩羯來說，實現自己的野心更重要。但如果有人三番兩次想阻擋摩羯前進的腳步，他們則會直接翻臉不認人，後果令人難以承受。

▍2. 巨蟹座

巨蟹座的脾氣很好，不喜歡與人產生矛盾，即使面對別人的挑釁，他們也會能忍則忍，認為把雙方關係鬧翻很尷尬，但是如果對方太過分，巨蟹座則會立刻反擊，讓惡人知道他們也不是好惹的。

▍3. 水瓶座

水瓶座個性溫和，不會輕易對別人發火或交惡，因為水瓶天生愛交朋友，不管面對什麼人，他們都不希望兩個人變成陌生人，所以水瓶會盡量忍耐，直到最後忍不住才會爆發出來。

▍4. 雙魚座

雙魚座在陌生人面前一向以溫和的形象示人，任何時候都會掛著微笑跟旁人打交道，但是如果是面對家人或朋友，雙魚座的脾氣就會特別大，絲毫不隱藏，只要雙魚座不開心，他們就會擺出一張臭臉來，讓任何人都不敢靠近。

(中時新聞網)