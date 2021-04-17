國家人權博物館與春山合作出版選集《靈魂與灰燼：臺灣白色恐怖散文選》，今天發表新書座談會，透過本書作者、主編與當事人等不同角色與談，不讓受害的靈魂默默成為歷史灰燼。

《靈魂與灰燼：臺灣白色恐怖散文選》套書共5冊、2184頁，收錄43位作者、47篇文章，由小說家胡淑雯與童偉格主編，梳理出繫獄作家、青春、地下黨、女人、身體、特務、島等七大主題。每一個主題皆由主編專文導讀，帶領讀者深入每一篇文章的肌理脈絡，去理解每一個歷史片段中當事人所經驗的「真實」。

選集涵蓋特務、線民等加害者與協力者，也注重多元族群包括外省、原住民與離島馬祖、外國人的經驗，讀者將看到無辜受難者、革命者、人生遭到毀棄的家屬，也有判決了兩百多位共產黨卻遭內鬥誣陷的調查局處長。

國家人權博物館期待在巨大的人性劇場中，觀者能找到自己的位置與啟示，同時也找到與這些歷史的聯繫，進一步體認人權的價值。

(中時 )