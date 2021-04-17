又到了桂竹筍盛產的季節！苗栗縣泰安鄉公所17日舉辦「逛老街，吃美食」桂竹筍農產業文化促銷活動，也表揚今年度的模範母親及孝行楷模，泰安鄉公所呼籲，由於桂竹筍熱量低、富含纖維，歡迎大眾用行動支持筍農。

苗栗縣副縣長鄧桂菊、泰安鄉長劉美蘭、頭屋鄉長徐鑫榮、縣府原民中心主任蔣意雄、村長等人均出席活動，鄧桂菊指出，相信大家品嘗後會為桂竹筍的風味著迷，期望協助宣傳桂竹筍的好，也希望中央能將桂竹筍納入災害補償範圍。

苗栗縣生產桂竹筍面積約2400多公頃，主要產地為泰安鄉、南庄鄉、獅潭鄉山區，年產量約為2.1萬公噸，也是偏鄉部落重要的經濟作為，更被泰雅族人視為上帝恩賜的禮物。由於

泰安鄉公所4月17日在行政大樓廣場舉辦「逛老街，吃美食」桂竹筍農產業文化促銷活動，並安排精彩的歌舞表演，吸引不少遊客參與，品嚐桂竹筍的好滋味，亦用行動支持筍農。

泰安鄉公所指出，桂竹筍口感清爽、熱量低，也富含纖維質，可作為開胃前菜，也適合煮湯，每年3、4月均是桂竹筍生長季節，到了4、5月則是產季，由於近2年乾旱且幾乎沒下雨，導致產量銳減，桂竹筍歉收。

泰安鄉公所為了增加筍農收益，今年特別舉辦「逛老街，吃美食」桂竹筍農產業文化促銷活動，推出桂竹筍辦桌的美食饗宴，1桌10道菜餚共3000元，鄉公所還每桌加碼200元清安豆腐街抵用券，及每人1組紀念竹餐具，17日席開28桌，不少民眾力挺筍農。

(中時 )